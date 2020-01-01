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В Японии умер самый одинокий дельфин

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Последние два года жизни животное провело в маленьком резервуаре в морском парке-аквариуме недалеко от Токио.

В Японии умерла самка дельфина, которую называли "самой одинокой" в мире. Об этом сообщает Daily Mail.

Дельфина по кличке Хани поймали в 2005 году. Ее содержали в резервуаре вместе с пингвинами, рыбами и рептилиями.

После аварии на Фукусиме количество посетителей аквариума резко сократилось и его пришлось закрыть.

Сотрудники американской благотворительной организации The Dolphin Project пытались выкупить Хани и других животных, но переговоры зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что умер самый старый дельфин, живший в неволе.

Также Корреспондент писал, что в Индонезии закрыли "самый жестокий цирк в мире".
 

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Теги: животные, Япония, видео, дельфины
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Источник: korrespondent.net

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