ВОЗ проинспектировала Беларусь из-за отсутствия карантина

На данный момент в Беларуси нет необходимости вводить самоизоляцию и отменять массовые мероприятия, считает Лукашенко.

Миссия Всемирной организации здравоохранения посетила Беларусь из-за отсутствия карантинных ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает БЕЛТА, по итогам визита властям страны предоставили ряд рекомендаций.

В частности, ВОЗ рекомендует отменить все общественные мероприятия и продолжить информировать население о ситуации с вирусом.

Миссия ВОЗ полагает, что с началом популяционной передачи коронавируса в Беларуси важно дополнить эти мероприятия мерами физического дистанцирования.

Среди рекомендаций ВОЗ в том числе сохранение твердой приверженности проведению комплекса мер по сдерживанию и смягчению последствий коронавируса, четкое, прозрачное и регулярное информирование о рисках, продолжение оказания основных медицинских услуг и социально-экономической поддержки нуждающимся, особенно наиболее уязвимым слоям населения.

При этом пресс-служба президент Беларуси Александр Лукашенко сообщает, что он заверил ВОЗ в том, что в случае обострения ситуации с коронавирусом в стране будут приняты решения по изоляции людей и отмене массовых мероприятий, но пока в этом нет необходимости.

Лукашенко заявил, что ВОЗ советовала Беларуси для борьбы с распространением коронавируса принять более жесткие меры – вплоть до введения карантина или, возможно, комендантского часа.

"Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся", - заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал пандемию хорошим уроком для "наркоманов и курцов".

Также он заявил, что белорусы не умирают от коронавируса, а от "букетов" хронических заболеваний, которые развиваются на фоне COVID-19.

На данный момент в стране 6264 случая коронавируса, 51 из них - летальный, 514 человек - выздоровели.

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