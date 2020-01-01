ВОЗ проинспектировала Беларусь из-за отсутствия карантина
Миссия Всемирной организации здравоохранения посетила Беларусь из-за отсутствия карантинных ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает БЕЛТА, по итогам визита властям страны предоставили ряд рекомендаций.
В частности, ВОЗ рекомендует отменить все общественные мероприятия и продолжить информировать население о ситуации с вирусом.
Миссия ВОЗ полагает, что с началом популяционной передачи коронавируса в Беларуси важно дополнить эти мероприятия мерами физического дистанцирования.
Среди рекомендаций ВОЗ в том числе сохранение твердой приверженности проведению комплекса мер по сдерживанию и смягчению последствий коронавируса, четкое, прозрачное и регулярное информирование о рисках, продолжение оказания основных медицинских услуг и социально-экономической поддержки нуждающимся, особенно наиболее уязвимым слоям населения.
При этом пресс-служба президент Беларуси Александр Лукашенко сообщает, что он заверил ВОЗ в том, что в случае обострения ситуации с коронавирусом в стране будут приняты решения по изоляции людей и отмене массовых мероприятий, но пока в этом нет необходимости.
Лукашенко заявил, что ВОЗ советовала Беларуси для борьбы с распространением коронавируса принять более жесткие меры – вплоть до введения карантина или, возможно, комендантского часа.
"Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся", - заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко назвал пандемию хорошим уроком для "наркоманов и курцов".
Также он заявил, что белорусы не умирают от коронавируса, а от "букетов" хронических заболеваний, которые развиваются на фоне COVID-19.
На данный момент в стране 6264 случая коронавируса, 51 из них - летальный, 514 человек - выздоровели.
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