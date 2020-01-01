За границей от коронавируса умерли уже 7 украинцев

В Великобритании от коронавируса умер еще один гражданин Украины.

14 апреля в Лондоне от коронавируса скончался гражданин Украины. Это уже седьмой украинец, умерший за границей от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на МИД Украины.

Читай также: Число зараженных COVID в мире превысило 2,5 млн

"17 апреля посольство Украины в Великобритании подтвердило случай смерти гражданина Украины от COVID-19. Гражданин Украины умер 14 апреля в больнице Лондона. Посольство Украины в Великобритании предоставляет необходимое содействие семье по репатриации умершего в Украину. Выражаем родным и близким умершего искренние соболезнования", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.



Ранее от коронавирусной болезни скончались четыре украинки в Италии, и три украинца во Франции и США.



Напомним, ранее стало известно, что в Англии от COVID-19 скончалось значительно больше людей, чем сообщалось.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram