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За границей от коронавируса умерли уже 7 украинцев

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В Великобритании от коронавируса умер еще один гражданин Украины.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

14 апреля в Лондоне от коронавируса скончался гражданин Украины. Это уже седьмой украинец, умерший за границей от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на МИД Украины.

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"17 апреля посольство Украины в Великобритании подтвердило случай смерти гражданина Украины от COVID-19. Гражданин Украины умер 14 апреля в больнице Лондона. Посольство Украины в Великобритании предоставляет необходимое содействие семье по репатриации умершего в Украину. Выражаем родным и близким умершего искренние соболезнования", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Ранее от коронавирусной болезни скончались четыре украинки в Италии, и три украинца во Франции и США.

Напомним, ранее стало известно, что в Англии от COVID-19 скончалось значительно больше людей, чем сообщалось.

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Теги: Лондон, Великобритания, коронавирус, МИД
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