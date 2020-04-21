Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Франции открылся McDonald's: выстроилась километровая очередь авто

Комментариев: 0
Заведение возобновило работу после того, как ранее было закрыто в связи с карантином. Машины съехались к ресторану в 21:30, людям пришлось ждать по три часа, чтобы получить заказ.

В муниципалитете Муасси-Крамайель во Франции километровые очереди выстоились к восстановившему работу ресторану Mcdonald's. Об этом сообщает BFMTV во вторник, 21 апреля.

Новость о возобновлении работы ресторана 20 апреля распространилось очень быстро, и к 21.30 десятки машин выстроились в очередь на заказ. Заведение типа Drive McDo продает еду водителям, которым при этом не нужно выходить из автомобиля. Люди простояли в очереди по три часа, чтобы получить еду.

Отмечается, что этот Mcdonald's был не единственным заведением, которое вновь открылось в этот понедельник. Ранее Mcdonald's возобновил работу около тридцати своих заведений и доставки домой во Франции. При этом заведение в пригороде Парижа единственное, которое вызвало такой ажиотаж.

Правительство не запрещало работу заведений общественного питания на доставку и на вынос во Франции, но руководство McDonald's приняло решение открыть Drive McDo только 20 апреля.

Напомним, что ранее женщина оставила $1000 чаевых за заказ в $20. Постоянная клиентка ресторана решила поддержать персонал заведения во время карантина.

Также сообщалось, что в США жену мэра арестовали в баре во время карантина. За 48 часов до ареста женщины, политик дал местным полицейским поручение искать нарушителей карантина в барах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: курьезы, курьез, McDonald’s, фастфуд, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь