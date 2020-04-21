Во Франции открылся McDonald's: выстроилась километровая очередь авто

Заведение возобновило работу после того, как ранее было закрыто в связи с карантином. Машины съехались к ресторану в 21:30, людям пришлось ждать по три часа, чтобы получить заказ.

В муниципалитете Муасси-Крамайель во Франции километровые очереди выстоились к восстановившему работу ресторану Mcdonald's. Об этом сообщает BFMTV во вторник, 21 апреля.

Новость о возобновлении работы ресторана 20 апреля распространилось очень быстро, и к 21.30 десятки машин выстроились в очередь на заказ. Заведение типа Drive McDo продает еду водителям, которым при этом не нужно выходить из автомобиля. Люди простояли в очереди по три часа, чтобы получить еду.

Отмечается, что этот Mcdonald's был не единственным заведением, которое вновь открылось в этот понедельник. Ранее Mcdonald's возобновил работу около тридцати своих заведений и доставки домой во Франции. При этом заведение в пригороде Парижа единственное, которое вызвало такой ажиотаж.

Правительство не запрещало работу заведений общественного питания на доставку и на вынос во Франции, но руководство McDonald's приняло решение открыть Drive McDo только 20 апреля.

#France : Longue file d'attente 'egalement au drive du McDonald's de Moissy-Cramayel hier `a sa r'eouverture (r'egion parisienne) #Confinement #COVID19 #COVID19 pic.twitter.com/7mx9nYkojQ — Alexandre L_B (@alex_le_bars) April 21, 2020

Напомним, что ранее женщина оставила $1000 чаевых за заказ в $20. Постоянная клиентка ресторана решила поддержать персонал заведения во время карантина.

Также сообщалось, что в США жену мэра арестовали в баре во время карантина. За 48 часов до ареста женщины, политик дал местным полицейским поручение искать нарушителей карантина в барах.

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