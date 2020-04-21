Тоже COVID виноват? Массовое убийство в Канаде

В результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе сотрудница полиции, подозреваемый в нападении убит, он потерял бизнес из-за коронавируса.

О социальных последствиях пандемии коронавируса и длительного карантина говорят меньше, чем о последствиях эпидемиологических и медицинских. Однако, они тоже есть. Аккурат в карантин в спокойной Канаде произошло самое массовое убийство в истории страны. 51-летний стоматолог, одетый в форму полиции, застрелил 16 человек в небольшом городке.

Корреспондент.net собрал подробности трагедии.

Стрелок на полицейской машине

По словам очевидцев, 51-летний Гэбриел Уортман поджег свой дом и несколько других зданий, а затем открыл огонь по людям, выбегавшим на улицу.

Сначала Уортман убивал знакомых людей в городке Портапик, а потом всех, кто попадался на его пути. При этом одет преступник был в форму Королевской канадской конной полиции и ездил на автомобиле, напоминающем полицейскую машину.

"Разница между его машиной и автомобилями Королевской канадской конной полиции - это регистрационный номер. Номер машины подозреваемого - 28B11, он расположен под задним пассажирским окном. Если вы увидите номер 28B11, немедленно позвоните по номеру 911", - было сказано в сообщении канадской полиции.

EPA Гэбриел Уортман

Уходя от преследования, Уортман даже сменил один автомобиль на другой. Около полудня 19 апреля полиция сообщила, что задержала подозреваемого на оживленном шоссе в районе автозаправочной станции в Энфилде (35 километров от Галифакса), а спустя несколько часов объявила, что тот погиб в перестрелке с полицейскими.

Один из знакомых Уортмана сообщил изданию The Globe and Mail, что тот пытался напасть на него, но ему удалось спрятаться. “Он не убивал своих врагов, он убивал своих друзей”, — рассказал мужчина, не называя своего имени. Издание также пишет, что преступник в образе офицера остановил на шоссе автомобиль и застрелил находившихся в нем людей.

Среди погибших сотрудница полиции Хайди Стивенсон и учительница Лиза Маккалли. Известно, что ранены как минимум два человека, в том числе еще один офицер полиции.

EPA Погибшая сотрудница полиции

Мотив нападения

Официально мотив нападавшего пока неизвестен, но в полиции сомневаются, что дело связано с терроризмом. Власти считают, что Уортман действовал один. Глава канадской полиции Бренда Луцки говорит, что в начале нападения у преступника, возможно, был конкретный мотив, однако затем его действия "стали беспорядочными".

Гэбриел Уортман — стоматолог, занимавшийся зубным протезированием, пишет Associated Press со ссылкой на сайт общества зубных протезистов Новой Шотландии. Он жил в Портапике, где произошли первые убийства, и в Галифаксе. Уортман руководил двумя стоматологическими клиниками. В 2014 году СМИ сообщали, что стоматолог бесплатно поставил зубные протезы женщине, излечившейся от рака, которая не могла себе их позволить. Знакомые Уортмана сообщили, что тот еще подростком увлекался оружием. Один из его клиентов рассказал, что тот на аукционах покупал подержанные полицейские машины, другой назвал Уортмана веселым и спокойным человеком.

Соседи Уортмана сообщили, что у него были проблемы с алкоголем, а из-за пандемии COVID-19 его бизнес закрылся. По данным CBC, Уортман владел по меньшей мере пятью объектами недвижимости в Дартмуте и Портапике.

Реакция

Массовые убийства – большая редкость для Канады. До этого самым массовым считалось убийство 14 женщин в Политехническом университете Монреаля, совершенное в 1989 году. 25-летний Марк Лепин, совершивший это преступление, покончил с собой. После того случая власти Канады ужесточили правила получения огнестрельного оружия.

Премьер-министр Канады назвал нападение "ужасающей ситуацией", глава правительства Новой Шотландии Стивен Макнил заявил, что это был "один из самых бессмысленных актов насилия в истории нашей провинции".