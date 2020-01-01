В Словакии и Черногории начали ослаблять карантин

Черногория сократит комендантский час, а Словакия откроет магазины площадью меньше 300 кв. м, а также рестораны и пабы.

Словакия разработала план по смягчению карантина - в нем четыре этапа, и он вступит в силу уже завтра. Об этом сообщает издание SME во вторник, 21 апреля.

План ослабления карантинных мероприятий утвержден сегодня Центральным кризисным штабом Словакии. Согласно плану, с 22 апреля по всей стране откроются все магазины площадью до 300 квадратных метров, а также рестораны и пабы. Разрешается возобновить работу рынков под открытым небом, автомобильных рынков и спортивных площадок. Открыться смогут и хостелы, но только для длительного проживания, а не для отдыха.

На следующих этапах в Словакии откроют места краткосрочного проживания, туристические достопримечательности на открытом воздухе, услуги такси, а также крупные магазины и библиотеки, и общественные и культурные мероприятия.

В свою очередь правительство Черногории сокращает комендантский час, так как уровень заражения коронавирусом в стране остается низким, пишет Reuters.

Ранее комендантский час начинался в 19:00 в рабочие дни и в полдень в выходные дни. Теперь же он будет действовать с 11:00 до 17:00 всю неделю.

Национальный координационный орган по инфекционным заболеваниям подчеркивает, что спорт и физическая активность разрешены, но только с соблюдением дистанции и всех других профилактических мероприятий.

Напомним, что ранее Германия ослабила карантин. Небольшие магазины возобновили работу, при этом они все еще должны соблюдать требования социального дистанциирования.

Также сообщалось, что ВОЗ проинспектировала Беларусь из-за отсутствия карантина. На данный момент в Беларуси нет необходимости вводить самоизоляцию и отменять массовые мероприятия, считает Лукашенко.

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