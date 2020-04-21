В Италии впервые сократилось число активных случаев коронавируса

Такие показатели объясняются рекордным количеством пациентов, которые выздоровели.

В Италии впервые с начала пандемии уменьшилось количество больных с COVID-19

В Италии впервые сначала пандемии уменьшилось количество больных с положительным результатом теста на коронавирус.Об этом во вторник, 22 апреля, сообщает Европейская правда, со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

Так, по состоянию на 21 апреля в Италии насчитывается 107 709 больных с коронавирусом. Таким образом, впервые с начала пандемии число активных случаев коронавируса снизилось.

Такие показатели объясняются рекордным количеством пациентов, которые выздоровели.

С начала эпидемии коронавируса в Италии 183 957 человек заразились (эта цифра включает и тех, кто умер, и тех, кто выздоровел) - на 2729 человек больше, чем вчера, при росте на 1,5%; вчера рост был более сдержанным - 2256 случаев .

Всего в Италии 24 648 пациентов умерли. Сегодня этот показатель на 534 больше, чем накануне. Вчера умерших было 454.

По состоянию на вторник 51 600 пациентов были выписаны из больниц - из них 2723 течение последних суток, по сравнению со вчерашним днем рост количества выписанных пациентов составил 5,6%.

Несколькими днями ранее сообщалось, что коронавирус в Италии пошел на спад. Тогда уменьшилось число жертв коронавируса до 433 за сутки.

Перед этим сообщалось, что в Италии смертность выросла на 20% за месяц.

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