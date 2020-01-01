Трамп приостанавливает иммиграцию в США

Ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США - грин-карту.

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке выдачи новых разрешений на постоянное жительство в США, так называемых грин-карт. Об этом, во вторник, 21 апреля, ссылаясь на пресс-конференцию американского лидера информирует газета The New York Times.

"Я выпущу указ о временной приостановке иммиграции в США. Эта пауза продлится 60 дней, после чего мною и группой людей будет изучена необходимость продления или изменения, исходя из экономических условий", - заявил президент на пресс-конференции.

Трамп отметил, что это делается для защиты рабочих мест американцев, которые остались без работы из-за кризиса.

"Прежде всего мы должны заботиться об американских рабочих", - сказал президент.

По оценкам газеты, эта мера закроет въезд в США для десятков тысяч человек, которые хотят воссоединиться с членами своих семей или же найти в США работу время экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

Согласно публикации, в прошлом году Соединенные Штаты удовлетворили запрос около одного миллиона человек, просивших права постоянного жительства в этой стране.

Как отмечает издание, будут существовать некоторые исключения. Например, американским гражданам не запретят ввозить своих жен и детей в США.

В США зафиксировано более 814,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 43 796 человек, поправились 74 906.

Ранее Трамп анонсировал ослабление карантина в американских штатах Техас и Вермонт.

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