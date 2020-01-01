Мишель Обама решила помочь родителям во время самоизоляции
Мишель Обама совместно с телеканалом PBS Kids объявили о новом проекте, в котором бывшая первая леди читает детям сказки онлайн.
Цель проекта - немного облегчить жизнь родителей на время самоизоляции.
Свою первую сказку онлайн Мишель Обама прочитала детям в понедельник, 20 апреля. Для первого эпизода она выбрала книгу Груффало английской писательницы Джулии Дональдсон, которая рассказывает о фантастическом лесном жителе по имени Груффало.
Читать сказки бывшая первая леди будет до 11 мая 2020 года.
Трансляции с участием Мишель будут появляться на Youtube канале PBS Kids.
Ранее голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер начали выпуск "карантинного вина", чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.
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