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Мишель Обама решила помочь родителям во время самоизоляции

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Бывшую первую леди США можно увидеть в режиме онлайн на детском развлекательном Youtube-канале PBS Kids.
Мишель Обама читает сказки
Мишель Обама читает сказки

Мишель Обама совместно с телеканалом PBS Kids объявили о новом проекте, в котором бывшая первая леди читает детям сказки онлайн.

Цель проекта - немного облегчить жизнь родителей на время самоизоляции.

Свою первую сказку онлайн Мишель Обама прочитала детям в понедельник, 20 апреля. Для первого эпизода она выбрала книгу Груффало английской писательницы Джулии Дональдсон, которая рассказывает о фантастическом лесном жителе по имени Груффало. 

Читать сказки бывшая первая леди будет до 11 мая 2020 года.

Трансляции с участием Мишель будут появляться на  Youtube канале PBS Kids.

Ранее голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер начали выпуск "карантинного вина", чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. 

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Теги: США, дети, YouTube, онлайн, сказки, карантин, Мишель Обама, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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