Голод библейского масштаба: ООН предсказывает тяжелые времена

Из-за пандемии коронавируса, при худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран, считают в ООН.

Мир может столкнуться с голодом "библейского масштаба" уже через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли выступая на виртуальном заседании Совета Безопасности.

"Пока в мире нет массового голода, - отметил он. - Но я должен вас предостеречь, что если не начать действовать сейчас - обеспечивать доступ, не допустить перебои с финансированием и торговлей - то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев", - сказал Бизли.

Он добавил, что из-за коронавируса миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов могут оказаться на грани голодания.

"Каждый день 821 млн человек засыпают голодными, хронически голодными. Согласно последнему докладу ВПП, еще 135 млн человек сейчас могут столкнуться с критическим уровнем голода, - отметил он. - Однако теперь из-за коронавируса еще 130 млн могут оказаться на грани голодания в 2020 году.

Ранее представители ООН заявили, что полмиллиона людей на территории "ЛДНР" имеет острые проблемы с нехваткой пищевых продуктов.

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