У хоккеиста команды Лукашенко подтвержден коронавирус
У хоккеиста команды, в которой играет президент Беларуси Александр Лукашенко, Дмитрия Мелешко подтвержден коронавирус, заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Об этом, во вторник, 21 апреля сообщили РИА Новости.
"Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19”, - сказала пресс-секретарь.
По словам самого Мелешко, у него была легкая простуда, и он решил самоизолироваться, поскольку жена тяжело болеет и у нее ослаблен иммунитет.
Пресс-секретарь подчеркнула, что Дмитрий Мелешко заболел приблизительно через неделю после окончания любительского хоккейного турнира, 11 апреля, в котором участвовал вместе с Лукашенко. Также Эйсмонт уверила, что Лукашенко не будет сдавать тест на коронавирус.
"Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее", - добавила она.
Не будут, по словам пресс-секретаря этого делать и другие игроки команды.
“После отпуска команда приступит к тренировкам, о чем вас проинформируем", - отметила Эйсмонт, отвечая на вопрос о необходимости в данной ситуации принятия мер для недопущения заражения других игроков хоккейной команды президента.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса COVID-19 хорошим уроком для людей, имеющих вредные привычки.
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