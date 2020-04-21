У хоккеиста команды Лукашенко подтвержден коронавирус

Александр Лукашенко не пойдет на самоизоляцию и не будет делать тест на коронавирус из-за того, что у игрока его хоккейной команды обнаружили COVID-19.

Лукашенко не будет уходить на самоизоляцию sb.by

У хоккеиста команды, в которой играет президент Беларуси Александр Лукашенко, Дмитрия Мелешко подтвержден коронавирус, заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Об этом, во вторник, 21 апреля сообщили РИА Новости.

"Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19”, - сказала пресс-секретарь.

По словам самого Мелешко, у него была легкая простуда, и он решил самоизолироваться, поскольку жена тяжело болеет и у нее ослаблен иммунитет.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Дмитрий Мелешко заболел приблизительно через неделю после окончания любительского хоккейного турнира, 11 апреля, в котором участвовал вместе с Лукашенко. Также Эйсмонт уверила, что Лукашенко не будет сдавать тест на коронавирус.

"Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее", - добавила она.

Не будут, по словам пресс-секретаря этого делать и другие игроки команды.

“После отпуска команда приступит к тренировкам, о чем вас проинформируем", - отметила Эйсмонт, отвечая на вопрос о необходимости в данной ситуации принятия мер для недопущения заражения других игроков хоккейной команды президента.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса COVID-19 хорошим уроком для людей, имеющих вредные привычки.

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