Трамп прокомментировал информацию о болезни диктатора Ким Чен Ына

Президент США заявил, что не верит слухам, которые распространяют американские СМИ.

Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что Белый дом не располагает информацией относительно “серьезной болезни“ северокорейского лидера Ким Чен Ына. Он также добавил, что если лидер КНДР все же болен, то президент США желает ему скорейшего выздоровления. Об этом американский лидер заявил на брифинге в Белом доме.

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“Никто это не подтвердил. Когда CNN выступает с сообщениями, я не очень-то им верю“, - заявил Трамп.

Президент США также отметил, что находится с северокорейским лидером в хороших отношениях и пожелал ему удачи. Трамп также рассказал, что, возможно, свяжется с Ким Чен Ыном в ближайшее время.

Послушайте, я просто надеюсь, что с ним все хорошо. У меня с Ким Чен Ыном очень хорошие отношения. И это идет на благо стране. Это хорошо, а не плохо. И я хотел бы, чтобы с ним все было нормально, - сказал лидер США.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/IeIElzruLM — The White House (@WhiteHouse) April 21, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын перенес операцию на сердце. Разведка США полагает, что здоровье диктатора находится в серьезной опасности.

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