Сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР - СМИ

В конце прошлого года произошел съезд политиков, где решили передать власть в случае смерти Ким Чен Ын его сестре.

В Северной Корее готовят на замену лидеру страны Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Ё Чжон на случай экстренных обстоятельств, пишет японская газета Иомиури со ссылкой на южнокорейские и американские источники.

Решение передать власть сестре лидера КНДР было принято на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце 2019 года. Это произойдет в случае внезапной смерти Ким Чен Ына.

Источники газеты утверждают, что после этого "от имени Ким Ё Чжон были даны многие директивы по партийной и военной линиям".

Как сообщает СМИ, в январе в Пхеньяне побывала группа врачей из Франции, как утверждается, из-за ухудшения состояния Ким Чен Ына, якобы страдающего от высокого давления, болезни сердца и диабета.

Работа по подготовке на замену ему Ким Ё Чжон ускорилась, и она фактически стала "человеком номер два" в северокорейской иерархии.

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