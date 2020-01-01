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Сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР - СМИ

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В конце прошлого года произошел съезд политиков, где решили передать власть в случае смерти Ким Чен Ын его сестре.
Ким Ё Чжон может возглавить КНДР
Ким Ё Чжон может возглавить КНДР
 
В Северной Корее готовят на замену лидеру страны Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Ё Чжон на случай экстренных обстоятельств, пишет японская газета Иомиури со ссылкой на южнокорейские и американские источники.
 
Решение передать власть сестре лидера КНДР было принято на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце 2019 года. Это произойдет в случае внезапной смерти Ким Чен Ына.
 
Источники газеты утверждают, что после этого "от имени Ким Ё Чжон были даны многие директивы по партийной и военной линиям".
 
Как сообщает СМИ, в январе в Пхеньяне побывала группа врачей из Франции, как утверждается, из-за ухудшения состояния Ким Чен Ына, якобы страдающего от высокого давления, болезни сердца и диабета. 
 
Работа по подготовке на замену ему Ким Ё Чжон ускорилась, и она фактически стала "человеком номер два" в северокорейской иерархии.
 
Как сообщалось, накануне СМИ сообщили о "серьезной опасности" здоровью северокоройскому лидеру Ким Чен Ыну .
 

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Теги: Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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