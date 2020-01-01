Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Китае мегаполис закрыли из-за вспышки COVID

Комментариев: 0
В Харбине, где проживает десять миллионов человек, была зафиксирована ранее крупнейшая вспышка COVID.
Харбин закрыли для иногородних
Харбин закрыли для иногородних
 
В Китае город Харбин с десятимиллионным населением, где зафиксировали крупнейшую вспышку коронавируса, закрылся для иногородних, чтобы сдержать распространение инфекции, сообщает Reuters.
 
В город не пропускают иногородних жителей, а также транспорт, который не зарегистрирован там. 
 
Ранее все те, кто прибывали в Харбин из-за пределов Китая или эпидемических районов, должны были пройти 28-дневную изоляцию. Также город принял решение о блокировании на 14 дней жилых помещений, в которых обнаружили случаи коронавируса.
 
Харбин - столица провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ.
 
 
Накануне шла речь о семи новых подтвержденных случаях заболевания, в результате чего общее число инфицированных достигло 52 человек. Трое зараженных прибыли из России. Однако еще 1400 человек находятся под  наблюдением – их проверяют на наличие признаков коронавируса.
 
Как сообщалось, за сутки в Китае выявили всего 12 случаев коронавируса.
 
В то же время недавно китайский город Ухань, откуда изначально по всему миру распространился вирус, открыли на въезд и выезд. Позже там отпраздновали отмену карантина. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь