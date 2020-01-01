На острове Сен-Бартелеми выздоровели все больные COVID-19

Остров стал вторым в мире таким местом. Ранее все пациенты с коронавирусом излечились в Гренландии.

Остров Сен-Бартелеми стал вторым в мире местом, где выздоровели все заболевшие COVID-19 Синьхуа

Все больные коронавирусом на острове Сен-Бартелеми в Карибском море выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometers в среду, 22 апреля.

Таким образом остров стал вторым местом в мире, где излечились все инфицированные.

Первый случай заболевания COVID-19 на острове был зафиксирован 1 марта. 16 марта их было уже три, 27 марта - пять, а 31 марта диагностировали шестой случай. За все время там не было ни одной смерти от коронавируса.

Население острова составляет больше 9 тысяч человек. Французское заморское сообщество состоит из одного крупного одноименного острова и ряда небольших островков.

Статистика также свидетельствует, что не осталось ни одного активного заболевания в Мавритании. Там было выявлено семь случаев заражения, из них один человек умер.

В Бурунди на Востоке Африки также больше нет активных случаев COVID-19. Из пяти заболевших один скончался, четверо вылечились.

Напомним, что ранее в Гренландии впервые в мире вылечились все больные COVID-19. На острове было зафиксировано 11 случаев коронавируса, но теперь все больные выздоровели.

Почему иммунитет против коронавируса под вопросом

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet