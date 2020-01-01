Японию может накрыть мощное цунами: детали

Власти Японии готовятся к мощному цунами, которое может произойти после землетрясения.

Вблизи восточного побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4 за шкалой Рихтера. Власти опасаются более сильных повторных толчков и возникновения цунами.

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Об этом пишет японское издание Nippon.com.

Речь идет о землетрясении, которое произошло 20 апреля в 05:39 по местному времени в 50 км от побережья префектуры Мияги на острове Хонсю. Эпицентр находился в Тихом океане на глубине 38 км.

Сейсмологи говорят, что в ближайшие дни на северо-востоке страны возможны повторные толчки, а также возникновение цунами. Власти Японии предупреждают, что если землетрясение силой 8 и более баллов произойдет в Курильской или Японской впадинах у побережья Хоккайдо или в регионе Тохоку, то оно может иметь разрушительные последствия для многих территорий северо-восточной части страны.

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К слову, северно-восточная часть Японии неоднократно страдала от землетрясений и цунами. К примеру, в марте 2011 года сильнейшее в истории Японии землетрясения разрушило тысячи домов, затоплено несколько городов, начались пожары. Тогда, по официальным данным, погибло более 15 000 человек.

Напомним, в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4. При этом риск несчастных случаев и разрушений при данных толчках оценен сейсмологами как низкий.

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