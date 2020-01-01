Идет подготовка саммита "пятерки" Совбеза ООН - Песков

Саммит готовится, но конкретной даты пока нет. Известно, что встреча пройдет в формате видеоконференции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит "пятерки" Совета безопасности ООН готовится, но пока нет никакой конкретики. Об этом сообщает ТАСС в среду, 22 апреля.

По словам Пескова, президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре 17 апреля с Владимиром Путиным сказал о возможности организации рабочей встречи лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН в формате видеоконференции.

"Сейчас работают дипломаты всех стран по видеоконференции, ведется работа по согласованию возможного совместного документа", - говорит Песков и добавляет, что "когда появится конкретика", об этом сразу сообщат.

Итоговый документ рабочей встречи лидеров "пятерки" Совбеза ООН может быть согласован в ближайшие дни, продолжает пресс-секретарь Путина.

При этом Песков не рассказал о его содержании, призвав дождаться момента, когда работа дипломатов завершится.

"Я сейчас не хочу ничего предвосхищать и говорить о положениях документа. Все-таки он должен быть утвержден главами государств. Куда ж поперед батьки в пекло, как говорится?" - резюмировал Песков.

Напомним, что ранее заседание Совбеза ООН впервые в истории прошло в режиме видеоконференции. В связи с пандемией заседание пришлось провести в дистанционном формате, при этом оно несколько раз прерывалось из-за сбоев интернета или электричества.

Также сообщалось, что в ООН предсказали тяжелые времена. Из-за пандемии коронавируса, при худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран, считают в ООН.

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