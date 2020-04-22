В Израиле животные перестали бояться людей

Из-за отсутствия посетителей животные поняли, что территория под их контролем и перестали бояться.

Животных в Израиле выпустили свободно гулять по территории заповедника после закрытия на карантин. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сотрудники заповедника говорят, что животные недели две присматривались, а когда поняли, что территория под их контролем, то перестали бояться и начали выходить из своих укрытий днем.

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