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В Израиле животные перестали бояться людей

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Из-за отсутствия посетителей животные поняли, что территория под их контролем и перестали бояться.

Животных в Израиле выпустили свободно гулять по территории заповедника после закрытия на карантин. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сотрудники заповедника говорят, что животные недели две присматривались, а когда поняли, что территория под их контролем, то перестали бояться и начали выходить из своих укрытий днем.

 

 
Также Корреспондент писал, что в Японии умер самый одинокий дельфин.
 

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Теги: животные, Израиль, заповедник, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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