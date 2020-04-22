В Израиле животные перестали бояться людей
Из-за отсутствия посетителей животные поняли, что территория под их контролем и перестали бояться.
Животных в Израиле выпустили свободно гулять по территории заповедника после закрытия на карантин. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сотрудники заповедника говорят, что животные недели две присматривались, а когда поняли, что территория под их контролем, то перестали бояться и начали выходить из своих укрытий днем.
Ранее сообщалось, что под Харьковом выгорел заказник Ковыльная степь.
Также Корреспондент писал, что в Японии умер самый одинокий дельфин.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент