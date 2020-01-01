Трамп разрешил уничтожать иранские катера

Американским кораблям разрешили открывать огонь по иранским судам, создающим препятствия.

Президент США Дональд Трамп дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам.

"Я дал указание ВМС США открывать огонь и уничтожать все иранские военные катера, создающие препятствия на море для американских судов", - написал он в Twitter в среду, 22 апреля.

Неделей ранее в ВМС США заявили, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к их кораблям в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".

Иранские военные в ответ заявили, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

Напомним, в мае 2018 года США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке. Вскоре Иран отказался выполнять свои обязательства из-за введенных Вашингтоном санкции.

В этой связи в прошлом году ситуация в Персидском заливе накалилась до предела. За лето Иран захватил несколько нефтяных танкеров.

Подробно в материале Иран обогатил уран и грозит уничтожить Израиль.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet