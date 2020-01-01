Выбросы CO2 сократятся на 6% из-за ограничений

В организации надеются, что страны будут бороться с изменением климата так же, как и сейчас с пандемией коронавируса.

В связи с ограничениями уровень СО2 может снизиться на 6%

Из-за снижения экономической активности в условиях пандемии в этом году ожидается уменьшение выбросов углекислого газа на 6%, заявил генсек Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН Петтери Таалас, пишет ТАСС.

"Этот кризис оказал влияние на эмиссию парниковых газов. По нашим оценкам, в этом году произойдет уменьшение углеродной эмиссии на 6% ввиду снижения выбросов от транспорта и промышленного производства энергии", - сказал глава ВМО.

При этом Таалас отметил, что падение эмиссии на 6%, к сожалению, не является хорошей новостью и в следующем году все вернется к обычному состоянию.

"Возможно также, что будет зарегистрировано увеличение в некоторых отраслях промышленности", - отметил он.

Таалас пояснил, что "климат очень медленно реагирует на изменения в концентрации" углекислого газа. Попавший в атмосферу CO2 может оставаться там "сотни лет", поэтому нынешнее снижение его выбросов в плане воздействия на климат "проявится не скоро".

Генеральный секретарь ВМО вместе с тем рассчитывает, что страны будут "в том же духе" бороться с изменением климата, как они борются сейчас с пандемией.

По его словам, основываясь на снижении выбросов углекислого газа, ставшем следствием нынешнего кризиса, мировое сообщество могло бы "постепенно начать стабилизировать его концентрацию в атмосфере, а затем добиться уменьшения".

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