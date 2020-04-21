Экс-чемпион UFC поборол быка

Животное отчаянно сопротивлялось, но в итоге проиграло схватку человеку.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Люк Рокхолд боролся с быком голыми руками и победил. Видео схватки он опубликовал в Instagram.

"Жизнь может быть тяжелой, иногда нужно схватить быка за рога", — подписал публикацию спортсмен.

На кадрах видно, как Рокхолд пытается провести животному удушающий прием. Бык сопротивляется, но в итоге падает на землю.

За свою карьеру 35-летний Люк Рокхолд провел 21 бой, одержал 16 побед и потерпел 5 поражений.

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