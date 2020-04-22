Мошенники угрожают заразить COVID-19 любителей "клубнички"
Мошенники шантажируют посетителей порносайтов. Кибераферисты угрожают любителям "клубнички", что покажут всем видеозаписи с интимными видео с веб-камеры и экрана их гаджетов. А если интернет-пользователи не заплатят, то они заразят их COVID-19, пишут российские СМИ.
"Как правило, жертва теряется, впадает в панику и переводит средства на криптокошелек преступника", - отметили специалисты.
Эксперты добавили, что со временем кибермошенники будут требовать все большие суммы.
Чтобы не попасться на удочку интернет-злоумышленников, пользователям советуют, прежде всего, ограничить доступ посторонних к своей веб-камере компьютера или ноутбука и к своему браузеру.
Напомним, что появился новый вид мошенников на почве пандемии. Они звонят потенциальной жертве и сообщают, что ее родственник попал в больницу с коронавирусом.
Также Korrespondent.net писал, что в Украине активизировались мошенники по продаже масок.
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