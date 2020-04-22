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Мошенники угрожают заразить COVID-19 любителей "клубнички"

Комментариев: 2
Кибермошенники придумали новый вид вымогательства на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Они начали шантажировать пользователей, увлекающихся порноконтентом.
Со временем киберпреступники требуют все больше денег
Со временем киберпреступники требуют все больше денег
Twitter

Мошенники шантажируют посетителей порносайтов. Кибераферисты угрожают любителям "клубнички", что покажут всем видеозаписи с интимными видео с веб-камеры и экрана их гаджетов. А если интернет-пользователи не заплатят, то они заразят их COVID-19, пишут российские СМИ.

"Как правило, жертва теряется, впадает в панику и переводит средства на криптокошелек преступника", - отметили специалисты.

Эксперты добавили, что со временем кибермошенники будут требовать все большие суммы.

Чтобы не попасться на удочку интернет-злоумышленников, пользователям советуют, прежде всего, ограничить доступ посторонних к своей веб-камере компьютера или ноутбука и к своему браузеру.

Напомним, что появился новый вид мошенников на почве пандемии. Они звонят потенциальной жертве и сообщают, что ее родственник попал в больницу с коронавирусом.

Также Korrespondent.net писал, что в Украине активизировались мошенники по продаже масок.
 

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Теги: порносайты, мошенничество, шантаж, мошенники, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Cudzoziemiec    22.04.2020, 18:34
Оценка:  0
Cudzoziemiec
ааа...пишут "российские" СМИ...ну тогда все понятно)
Cudzoziemiec    22.04.2020, 18:32
Оценка:  0
Cudzoziemiec
нужно быть полным дауном чтоб перевести хоть копейку этим недоноскам)))
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