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Ущерб от землетрясения в Загребе оценили в €5,5 млрд

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Хорватия будет искать внешнюю помощь, чтобы провести восстановительные работы. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло 22 марта.
Землетрясение в Загребе нанесло ущерб на 5,5 млрд евро
Землетрясение в Загребе нанесло ущерб на 5,5 млрд евро

Мартовское землетрясение в Загребе нанесло убытков на 42 миллиарда кун (около 5,5 млрд евро). Об этом заявили в правительстве Хорватии, передает Reuters в среду, 22 апреля.

"Наши эксперты, которые также консультировались с зарубежными коллегами, оценивают ущерб примерно в 42 миллиарда кун. Наиболее срочное - это завершить ремонт дымоходов, систем водоснабжения и отопления, чтобы люди могли вернуться в свои дома", - сообщил министр строительства и градостроительства Хорватии Предраг Стромар.

Затем Хорватия займется устранением ущерба, причиненного больницам и школам, продолжил министр.

"Мы также будем искать (финансовую) помощь Европейской комиссии и Всемирного банка, а также планируем провести донорскую конференцию", - добавил Стромар.

Глава Минфина Здравко Марич говорит, что Хорватии также потребуется до 70 млрд кун в ближайшие несколько месяцев, чтобы справиться с экономическими последствиями коронавирусного кризиса.

Напомним, утром 22 марта в хорватском Загребе произошло землетрясение, за которым последовало еще несколько подземных толчков. Городские здания получили серьезные повреждения, на улицах образовались завалы из обломков, некоторые припаркованные машины оказались раздавлены. Позже стало известно о гибели 15-летнего парня в результате толчков.

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Теги: Землетрясения, Хорватия, ущерб, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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