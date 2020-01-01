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В Турции продается популярный среди туристов остров

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Остров Кучук-Орак находится недалеко от курортного города Бодрум. Его стоимость оценили в 18 миллионов долларов.
В Турции продается остров в Эгейском море
В Турции продается остров в Эгейском море
anterhaber.com
 
В Турции продается остров Кучук-Орак в Эгейском море. Об этом сообщила газета Hurriyet Daily News.
 
Отмечается, что остров площадью 22,6 гектара расположен в провинции Мугла, недалеко от курортного города Бодрум.
 
Место пользуется популярностью у туристов, туда ежедневно причаливают прогулочные катера.
 
На территории острова расположена вилла площадью 500 квадратных метров и еще одно здание в 150 квадратных метров. Также на нем есть оливковая роща.
 
Остров является охраняемой природной зоной, новое строительство там запрещено.
 
Собственники хотят продать его за 125 миллионов турецких лир (около 18 миллионов долларов).
 
 
Ранее сообщалось, что в Ирландии выставили на продажу необитаемый остров.

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Теги: Турция, остров, продажа
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Источник: korrespondent.net

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