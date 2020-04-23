Мадуро выдал фермерам кредиты в криптовалюте

Компания-агломерат Agrosur получила кредит в размере 566 тысяч петро. По официальному курсу, эта сумма превышает 31 миллион долларов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выдал кредиты в национальной криптовалюте петро компаниям, занятым в производстве зерновых. Об этом он объявил в ходе телевизионного эфира 22 апреля, сообщает РИА Новости

"Для посева зерновых мы выдадим кредит компании-агломерату Agrosur в размере 566 тысяч петро. Петро финансирует производство!" - подчеркнул глава государства, прежде чем вручить чек на криптовалюту генеральному директору компании.

Согласно последним официальным данным, курс петро составляет чуть более 55 долларов, таким образом размер крупнейшего из выданных криптокредитов превышает 31 миллион долларов США.

Две недели назад стоимость привязанной к венесуэльской нефти криптовалюты была на 30% ниже.

Стоимость одного петро привязана к цене барреля венесуэльской нефти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet