Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп назвал Иран угрозой на воде

Комментариев: 0
Вооруженные силы США будут открывать огонь по иранским катерам, идущим на сближение с американскими кораблями.
Иранские катера преследуют военное судно США
Иранские катера преследуют военное судно США
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны будут открывать огонь по иранским военным катерам, идущим на опасное сближение с американскими кораблями. Об этом он рассказал на брифинге в Белом доме 22 апреля, сообщает ТАСС.
 
"Иран - это угроза. Мы должны разбить их на воде. Мы не хотим, чтобы их военные катера окружали наши корабли, плавали вокруг наших кораблей и веселились. Мы не хотим, чтобы они даже приближались к нашим кораблям", - подчеркнул президент США.
 
Трамп отметил, что такие действия Ирана подвергают опасности американских моряков.
 
"Я не собираюсь позволять этому происходить", - указал он.
 
Ранее Трамп объявил в Twitter, что дал указание ВМС США уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам. 
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Иран, корабли, угроза, Трамп, Дональд Трамп, катер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь