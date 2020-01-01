Трамп назвал Иран угрозой на воде

Вооруженные силы США будут открывать огонь по иранским катерам, идущим на сближение с американскими кораблями.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны будут открывать огонь по иранским военным катерам, идущим на опасное сближение с американскими кораблями. Об этом он рассказал на брифинге в Белом доме 22 апреля, сообщает ТАСС

"Иран - это угроза. Мы должны разбить их на воде. Мы не хотим, чтобы их военные катера окружали наши корабли, плавали вокруг наших кораблей и веселились. Мы не хотим, чтобы они даже приближались к нашим кораблям", - подчеркнул президент США.

Трамп отметил, что такие действия Ирана подвергают опасности американских моряков.

"Я не собираюсь позволять этому происходить", - указал он.

Ранее Трамп объявил в Twitter, что дал указание ВМС США уничтожать любые иранские катера , создающие препятствия американским судам.