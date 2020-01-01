В Германии появился телефон доверия для мужчин

Мужчины любого возраста, столкнувшиеся с насилием, могут воспользоваться первой в стране горячей линией.

В ФРГ создали горячую линию для мужчин, пострадавших от насилия pixabay.com

В Германии появилась первая горячая линия для мужчин, пострадавших от насилия. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили профильные министерства федеральных земель Северный Рейн - Вестфалия и Бавария, которые стали инциаторами телефона доверия.

Им могут воспользоваться мужчины любого возраста, столкнувшиеся с насилием - будь то домашнее или сексуальное, сталкинг (выслеживание) или брак по принуждению, сообщается на сайте одного из ведомств.

"Как раз в сложившейся ситуации важно, чтобы и мужчинам было куда обратиться, если они стали жертвами насилия", - считает Ина Шарренбах, глава министерства развития края и коммунальной политики Северного Рейна - Вестфалии, отвечающего, помимо прочего, за вопросы равноправия.

Федеральные земли Германии прилагают совместные усилия в борьбе против насилия над женщинами, напомнила Шаренбах и отметила, что теперь следует "дать импульс для борьбы с насилием в отношении мужчин".

Телефон доступен для жителей всей Германии. Северный Рейн - Вестфалия и Бавария призывают остальные 14 земель ФРГ принять участие в реализации этой инициативы.

По данным Федерального ведомства по уголовным делам за 2018 год, доля мужчин в статистике по насилию в партнерских отношениях выросла до 18,7% (после 17,9% годом ранее).

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