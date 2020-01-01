На пляжи Таиланда вернулись редкие черепахи

Впервые за 20 лет большие группы кожистых черепах отложили яйца на пляжах Пхукета. Этому способствовало отсутствие туристов из-за COVID-19.

На популярных пляжах Таиланда впервые за 20 лет появились группы редких кожистых черепах. Об этом сообщило издание The Sun

Когда туристы покинули курорты страны из-за коронавируса экологи обнаружили, что животные, которых в последние годы становится все меньше, делают на пляжах Пхукета самые большие гнезда за последние десятилетия.

По словам директора Морского биологического центра Пхукета Конгкиата Киттиватанавонга, в прошлом году не было такого количества отложенных яиц, потому что у черепах был высокий риск быть убитыми рыболовными снастями.

Крупнейшие в мире морские черепахи под угрозой исчезновения в Таиланде. Животные откладывают яйца в темных и тихих районах, но не могут делать это на переполненных туристами пляжах.

Эксперты добавили, что в регионе увеличилась численность других морских видов, таких как дельфины и дюгони.

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