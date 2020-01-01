США обнаружили на орбите новый иранский спутник
Вашингтон "пристально следит" за действиями Тегерана, подчеркнул президент США Дональд Трамп.
Военные США обнаружили на орбите новый иранский спутник, запущенный 22 апреля. Об этом сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС страны.
"Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает два объекта - спутник Нур (номер 45529 в каталоге космических объектов) и ступень ракеты Касед (номер 45530) от космического пуска из Ирана", - указано в сообщении эскадрильи в Twitter.
Запуск иранского спутника также прокомментировал президент США Дональд Трамп.
"Мы в данный момент знаем об Иране больше, чем они сами. <...> Мы знаем все об этом (запуске). Мы следили за ним. Мы знали, что он готовился. Мы следили за ним самым пристальным образом", - отметил американский лидер на брифинге в Белом доме.
"Они (Иран) говорили, что это (запуск спутника) нужно для телевидения. Неужели кто-то действительно этому поверит?", - добавил Трамп.
Ранее иранские военные заявили, что вывели на орбиту первый военный спутник.
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