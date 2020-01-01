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США обнаружили на орбите новый иранский спутник

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Вашингтон "пристально следит" за действиями Тегерана, подчеркнул президент США Дональд Трамп.
Запуск ракеты с военным спутником в Иране
Запуск ракеты с военным спутником в Иране
 
Военные США обнаружили на орбите новый иранский спутник, запущенный 22 апреля. Об этом сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС страны.
 
"Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает два объекта - спутник Нур (номер 45529 в каталоге космических объектов) и ступень ракеты Касед (номер 45530) от космического пуска из Ирана", - указано в сообщении эскадрильи в Twitter.
 
Запуск иранского спутника также прокомментировал президент США Дональд Трамп.
 
"Мы в данный момент знаем об Иране больше, чем они сами. <...> Мы знаем все об этом (запуске). Мы следили за ним. Мы знали, что он готовился. Мы следили за ним самым пристальным образом", - отметил американский лидер на брифинге в Белом доме.
 
"Они (Иран) говорили, что это (запуск спутника) нужно для телевидения. Неужели кто-то действительно этому поверит?", - добавил Трамп.
 
Ранее иранские военные заявили, что вывели на орбиту первый военный спутник.

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Теги: США, Иран, спутник, орбита, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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