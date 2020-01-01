Военные США обнаружили на орбите новый иранский спутник, запущенный 22 апреля. Об этом сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС страны.

"Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает два объекта - спутник Нур (номер 45529 в каталоге космических объектов) и ступень ракеты Касед (номер 45530) от космического пуска из Ирана", - указано в сообщении эскадрильи в Twitter.

Запуск иранского спутника также прокомментировал президент США Дональд Трамп.

"Мы в данный момент знаем об Иране больше, чем они сами. <...> Мы знаем все об этом (запуске). Мы следили за ним. Мы знали, что он готовился. Мы следили за ним самым пристальным образом", - отметил американский лидер на брифинге в Белом доме.