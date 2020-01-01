В США выявили первые случаи COVID-19 у котов

Власти призывают не бояться домашних животных, поскольку не установлено, что они могут заражать людей.

В США подтвердили первые случаи коронавируса у домашних животных

В американском штате Нью-Йорк тесты двух домашних кошек дали положительный результат на коронавирус. Об этом 22 апреля сообщило агентство AP

По информации чиновников Министерства сельского хозяйства и Центров по контролю и профилактике заболеваний, кошки имеют легкие респираторные симптомы.

Предполагается, что животные заразились COVID-19 от людей в своих домах или окрестностях.

По имеющимся данным, хозяин одной из кошек имел респираторное заболевание примерно за неделю до того, как заболело животное.

У владельца второй кошки подтвержден коронавирус. При этом у него есть и другая кошка, которая не проявляет симптомов заболевания.

Кроме кошек, COVID-19 выявили у нескольких тигров и львов в зоопарке Бронкса.

Подчеркивается, что ученые до сих пор не имеют доказательств того, что животные могут передавать коронавирус людям.

При этом владельцам домашних животных, зараженных COVID-19, рекомендовали избегать тесного контакта и носить маски во время ухода за ними.

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