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У Госдепа нет доказательств искусственного происхождения коронавируса

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На данный момент Вашингтон не располагает данными, где именно появился COVID-19 - на рынке морепродуктов или в лаборатории.
У США нет доказательств, что коронавирус генетически спроектирован
У США нет доказательств, что коронавирус генетически спроектирован
 
Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса. Об этом заявила глава ведомства и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти во время вебинара 23 апреля.
 
"Это наша точка зрения – ученые во всем мире изучили генетические последовательности коронавирус. <...> Нет доказательств, что он был спроектирован или каким-либо образом создан", - подчеркнула Маккарти.
 
По ее словам, власти США не знают, где находится "нулевой пациент" коронавируса.
 
"Мы не знаем этого сейчас, возможно, мы никогда не узнаем <...>. Но нам известно, что эксперты в области здравоохранения в течение долгого времени изучают это. Они изучали концепцию о потенциальной передаче вируса от животных к человеку. <...> Появился ли он на рынке морепродуктов или в лаборатории - таких данных у нас пока нет", - добавила помощник главы Госдепа.
 
Напомним, председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что в Пентагоне склоняются к версии о естественном происхождении COVID-19.
 
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой вирус был создан в лаборатории в Ухане и якобы передался одному из ее сотрудников от летучей мыши. Позже он заразил жителей города.
 
В МИД Китая подчеркнули, что данные об искусственном создании коронавируса не подкреплены какими-либо доказательствами.

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Теги: США, лаборатория, разведка, госдепартамент США, Коронавирус, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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