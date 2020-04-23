“Это возможно”: Кремль подтвердил, что Зеленский может закончить войну

Песков ответил на заявление президента Зеленского.

Вчера президент Украины публично заявил, что за свою пятилетнюю каденцию намерен завершить войну на Донбассе. Реакция Кремля не заставила себя ждать.

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Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Песков дал понять, что Кремль также заинтересован в сотрудничестве с Зеленским. Представитель Путина отметил, что окончание войны на Донбассе при президенте Зеленском вполне возможное. Между тем, следует выполнить несколько действий.

И теоретически, и практически это возможно. Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированных в минском комплексе мер, - прокомментировал Песков.

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Напомним, президент Владимир Зеленский намерен добиться завершения войны в Донбассе до окончания срока своего пребывания на посту главы государства.

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