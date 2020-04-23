“Это возможно”: Кремль подтвердил, что Зеленский может закончить войну
Вчера президент Украины публично заявил, что за свою пятилетнюю каденцию намерен завершить войну на Донбассе. Реакция Кремля не заставила себя ждать.
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Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ.
Песков дал понять, что Кремль также заинтересован в сотрудничестве с Зеленским. Представитель Путина отметил, что окончание войны на Донбассе при президенте Зеленском вполне возможное. Между тем, следует выполнить несколько действий.
И теоретически, и практически это возможно. Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированных в минском комплексе мер, - прокомментировал Песков.
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Напомним, президент Владимир Зеленский намерен добиться завершения войны в Донбассе до окончания срока своего пребывания на посту главы государства.
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