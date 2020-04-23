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“Это возможно”: Кремль подтвердил, что Зеленский может закончить войну

Комментариев: 3
Песков ответил на заявление президента Зеленского.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
ЕPA/UPG

Вчера президент Украины публично заявил, что за свою пятилетнюю каденцию намерен завершить войну на Донбассе. Реакция Кремля не заставила себя ждать.

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Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Песков дал понять, что Кремль также заинтересован в сотрудничестве с Зеленским. Представитель Путина отметил, что окончание войны на Донбассе при президенте Зеленском вполне возможное. Между тем, следует выполнить несколько действий.

И теоретически, и практически это возможно. Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированных в минском комплексе мер, - прокомментировал Песков.

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Напомним, президент Владимир Зеленский намерен добиться завершения войны в Донбассе до окончания срока своего пребывания на посту главы государства.

 

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Теги: Песков, Путин, Зеленский, Кремль, война на Донбассе
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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    23.04.2020, 11:31
Оценка:  0
Колишній-східняк
Ответил пресловутым - если.
WTF2wtf    23.04.2020, 10:50
Оценка:  +7
WTF2wtf
Российские оккупанты готовы уйти с оккупированного Донбасса, а потом и из Крыма?
Vixerunt    23.04.2020, 10:55
Оценка:  +1
Vixerunt
Готовы, если им помогут прицельными точечными ударами американскими ракетами. Только нам это оружие не дадут, поэтому как в той песне-- эта музыка будет вечной если я заменю батарейки.
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