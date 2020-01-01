В США умерла актриса Ширли Найт

Двукратная номинантка на премию Оскар, звезда Отчаянных домохозяек скончалась в Техасе на 84 году жизни.

Голливудская актриса Ширли Найт умерла в среду, 22 апреля, в США в возрасте 83 лет. Смерть наступила от естественных причин, пишет Hollywood Reporter.

Найт скончалась в доме своей дочери, актрисы Кейтлин Хопкинс, в городе Сан-Маркос в Техасе.

Ширли Найт была дважды номинирована на премию Оскар за роли в фильмах Сладкоголосая птица юности и Тьма наверху лестницы.

Также она обладательница премий Золотой глобус, Emmy, Tony.

Ширли Найт. Twitter

Найт известна по ролям в лентах Отчаянные домохозяйки, Если бы эти стены могли говорить, Люди дождя, Лучше не бывает. Всего на ее счету более 100 ролей в кино и сериалах.

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