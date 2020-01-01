Курорт со вспышкой коронавируса сняли со строгого карантина

Австрийский курорт Ишгль стал источником крупнейшей в стране вспышки заболевания коронавируса.

В Австрии отменили строгий карантин на трех горнолыжных курортах в Тироле, которые стали "рассадниками коронавируса", пишет Kronen Zeitung.

На курортах будут действовать те же ограничения, что и на остальной территории страны.

Регион Пацнаунталь, где расположены горнолыжные курорты Санкт-Антон-ам-Арльберг, Зёльден и главная "точка вспышки" Ишгль, были закрыты с середины марта. Ишгль, известный как Ибица Альп, как считается, стал местом заражения сотен туристов со всей Европы.

В апреле выяснилось, что Ишгль стал источником крупнейшей в стране вспышки заболевания. Здесь заразились более 600 австрийцев и вдвое больше людей за рубежом, особенно из Германии и скандинавских стран.

За последние 12 дней там заразились 10 человек, что и позволило снять строгий карантин даже раньше, чем планировалось.

Сотни человек решили объединиться для предъявления иска и подачи заявления о преступлении относительно действий власти земли Тироль из-за заражения на курортах.

Раннее завершение зимнего сезона из-за пандемии коронавируса привело к тому, что туризм в горнолыжной Австрии потерял 1,8 миллиарда евро.

Австрия сделала первый шаг к ослаблению карантина на прошлой неделе, во вторник после Пасхи, когда снова открылись садовые центры, а также магазины площадью до 400 квадратных метров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet