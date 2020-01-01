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Курорт со вспышкой коронавируса сняли со строгого карантина

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Австрийский курорт Ишгль стал источником крупнейшей в стране вспышки заболевания коронавируса.
На курорте ослабили ограничения
На курорте ослабили ограничения
gettyimages.com
 
В Австрии отменили строгий карантин на трех горнолыжных курортах в Тироле, которые стали "рассадниками коронавируса", пишет Kronen Zeitung.
 
На курортах будут действовать те же ограничения, что и на остальной территории страны.
 
Регион Пацнаунталь, где расположены горнолыжные курорты Санкт-Антон-ам-Арльберг, Зёльден и главная "точка вспышки" Ишгль, были закрыты с середины марта. Ишгль, известный как Ибица Альп, как считается, стал местом заражения сотен туристов со всей Европы.
 
В апреле выяснилось, что Ишгль стал источником крупнейшей в стране вспышки заболевания. Здесь заразились более 600 австрийцев и вдвое больше людей за рубежом, особенно из Германии и скандинавских стран.
 
За последние 12 дней там заразились 10 человек, что и позволило снять строгий карантин даже раньше, чем планировалось.
 
Сотни человек решили объединиться для предъявления иска и подачи заявления о преступлении относительно действий власти земли Тироль из-за заражения на курортах.
 
Раннее завершение зимнего сезона из-за пандемии коронавируса привело к тому, что туризм в горнолыжной Австрии потерял 1,8 миллиарда евро.
 
Австрия сделала первый шаг к ослаблению карантина на прошлой неделе, во вторник после Пасхи, когда снова открылись садовые центры, а также магазины площадью до 400 квадратных метров.
 
Как сообщалось, власти Австрии разрешили с 14 апреля возобновить работу небольшим магазинам.
 
Также Корреспондент писал, что в Австрии случайных людей проверяют на COVID-19.

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Теги: Австрия, курорт, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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