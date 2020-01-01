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В Китае больше недели нет смертей от коронавируса

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За последние сутки в КНР зафиксировали 10 случаев заражения коронавирусом, из них шесть - ввозные.
В КНР восемь дней отсутствует смерти из-за вируса
В КНР восемь дней отсутствует смерти из-за вируса
 
В Китае выздоровели 93,2% заразившихся коронавирусом, менее 1 тыс. человек остаются на лечении в больницах, о чем свидетельствуют данные комитета по вопросам здравоохранения КНР.
 
В целом по стране зафиксировано 82 798 случаев заражения, из них выздоровели 77 207 человек, скончались 4 632 пациентов.
 
В частности, за прошедшие сутки в стране зафиксировали 10 случаев заражения коронавирусом, из них шесть - ввозные.
 
В последний раз китайские власти сообщали о жертвах COVID 15 апреля. Таким образом, в стране уже восьмой день не было смертей из-за коронавируса.
 
Накануне сообщалось, что в Китае город Харбин с десятимиллионным населением, где зафиксировали крупнейшую вспышку коронавируса, закрылся для иногородних.
 
Что касается города Ухань, откуда по всему миру распространился вирус, его открыли на въезд и выезд. Позже там отпраздновали отмену карантина. 

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Теги: Китай, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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