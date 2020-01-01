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В Польше пожары охватили крупнейший национальный парк

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К тушению огня привлечены пожарные команды из других регионов Польши, пожарные самолеты и вертолеты, беспилотники и солдаты Сил территориальной обороны.
Тушение пожара в Бебжанском национальном парке
Тушение пожара в Бебжанском национальном парке

На северо-востоке Польши сотни спасателей борются с масштабными пожарами в крупнейшем в стране Бебжанском национальном парке. Об этом сообщает RMF 24 в четверг, 23 апреля.

Борьба с огнем продолжается с минувшего воскресенья. К тушению привлечены пожарные команды из других регионов Польши, пожарные самолеты и вертолеты, беспилотники и солдаты Сил территориальной обороны.

По последним данным, огонь охватил площадь около 6000 гектаров болотных лугов и лесов.

Отмечается, что весенние возгорания сухой травы и камыша встречаются в национальном парке ежегодно, но нынешние пожары являются крупнейшими за всю историю.

Накануне огонь в некоторых местах удалось взять под контроль, но сколько еще времени может продолжаться тушения – пока неизвестно. Ситуацию осложняет то, что Польша сейчас переживает худшую засуху за десятилетие.

Национальный парк Бебжанский – это крупнейший польский национальный парк. Его общая площадь составляет 592,23 км^2. Он является убежищем для многих редких видов, особенно водно-болотных птиц и лосей. Именно для животных пламя представляет огромную угрозу.

Cмотрите фотогалерею: В Польше пожары охватили крупнейший национальный парк

Напомним, в Украине спасатели вторую неделю тушат пожары в Чернобыльской зоне на Киевщине, а также в Житомирской области.

Также было опубликовано видео последствий пожаров в зоне ЧАЭС.

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Теги: Польша, видео, фото, заповедник, огонь, пожар, пожарные, лесной пожар, Пожары в лесу
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Источник: korrespondent.net

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