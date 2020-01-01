В России снижаются темпы заболеваемости COVID-19

Общее число жертв коронавируса в РФ достигло 555, количество поправившихся выросло до 4891.

В России второй день подряд снижается количество новых случаев коронавируса.

После рекордных 5642 случаев за 20 апреля, на следующий день число новых заболевших снизилось до 5236, а 22 апреля зафиксировано 4774 случая.

Как сообщает оперативный штаб в четверг, 23 апреля, всего в России 62 773 заражений коронавирусом.

"В России нарастающим итогом зарегистрированы 62 773 случая (+8,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 471 человек, за весь период - 4 891. За сутки умерли 42 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерли 555 человек", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что у 2 282 (47,8%) выявленных в России за сутки пациентов с коронавирусом нет симптомов.

Тем временем в Украине за минувшие сутки выявлено рекордные 578 случаев коронавируса. Всего в стране 7170 заболевших, 187 из них скончались, 504 - выздоровели.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet