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Известна дата видеоконференции в нормандском формате, - СМИ

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СМИ узнали детали встречи.
В этот раз переговоры проведу на уровне министров
В этот раз переговоры проведу на уровне министров
EPA/UPG

Видеоконференция в нормандском формате на уровне министров планируется на 30 апреля.

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Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на собственный источник в Министерстве иностранных дел.

По данным издания, видеоконференция с участием министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии запланирована на 30 апреля.

Это будет видеоконференция четырех министров, - сообщил источник.

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Кроме того, собеседник издания подтвердил, что на встречу в формате видеоконференции уже согласился министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Пока официально эту информацию никто не подтвердил, но и не опроверг.

Напомним, Украина в ТКГ занялась контролем над госграницей. Киев инициировал создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей. В состав группы также войдут пограничники и таможенники России.

 

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Теги: нормандская встреча, МИД, Лавров, видеоконференция, война на Донбассе
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