В США проверили на COVID-19 полностью весь поселок

Городок с населением в 1600 человек принимает участие в исследовании Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

В американском поселке Болинас проверили всех жителей на коронавирус

Удаленный от крупных городов поселок Болинас на севере штата Калифорния в США стал одним из первых мест в мире, где попытались проверить на коронавирус все население. Об этом сообщает CNN.

Так, тестирование проводилось на протяжении 4-х дней. Оно было полностью бесплатным и добровольным. У людей брали мазки из носа для проверки на коронавирус и кровь из пальца на антитела.

Поселок с населением чуть больше полутора тысяч человек стал одним из двух, которые принимают участие в исследовании Калифорнийского университета.

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