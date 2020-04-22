В США проверили на COVID-19 полностью весь поселок
Городок с населением в 1600 человек принимает участие в исследовании Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Удаленный от крупных городов поселок Болинас на севере штата Калифорния в США стал одним из первых мест в мире, где попытались проверить на коронавирус все население. Об этом сообщает CNN.
Так, тестирование проводилось на протяжении 4-х дней. Оно было полностью бесплатным и добровольным. У людей брали мазки из носа для проверки на коронавирус и кровь из пальца на антитела.
Поселок с населением чуть больше полутора тысяч человек стал одним из двух, которые принимают участие в исследовании Калифорнийского университета.
Cмотрите фотогалерею: В США проверили на COVID-19 полностью весь поселок
Ранее сообщалось, что Минздрав обещает масштабные проверки на COVID-19.
Также Корреспондент писал, что в Украине разработали собственные тесты на коронавирус.
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