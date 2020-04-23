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У Путина открестились от планов касательно нормандского саммита

Комментариев: 2
В Кремле заявили, что планов на видеоконференцию пока нет.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
EPA/UPG

На сегодняшний день российская сторона не согласовывала проведение нормандского саммита в формате видеоконференции на уровне министр иностранных дел.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

По словам Пескова, Кремль недоволен выполнением Минских соглашений. Поэтому о проведении очередного нормандского саммита пока говорить слишком рано.

Пока никаких набросков по этому поводу нет. Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего, - сказал Песков.

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Также он добавил, что конкретики на этот повод никто не разглашает потому, что ее нет.

Напомним, ранее украинские СМИ писали, что известна дата видеоконференции в нормандском формате. По данным журналистов, видеоконференция в нормандском формате на уровне министров планируется на 30 апреля.

 

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Теги: Песков, Кремль, Путин, нормандский формат
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    23.04.2020, 16:04
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Косят под дурака и набивают себе цену.
realМовчанюк    23.04.2020, 15:41
Оценка:  +4
realМовчанюк
Выход для Кремля есть - свалить нафик из Украины, оплатить сотнями миллиардов свой грех и убрать от власти пропутинское ворьё
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