Франция планирует начать выходить из карантина 11 мая

В стране снова заработают магазины и предприятия.

Франция планирует начать выходить из карантина с 11 мая. Работать начнут магазины и предприятия. Об этом сообщил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в интервью французским СМИ.

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“Мы выходим из фазы кризиса и приближаемся ко второму этапу, на котором деятельность предприятий снова возобновится. Мы хотим, чтобы все предприятия смогли возобновить свою работу 11 мая“, - заявил министр.

Он также отметил, что рестораны, бары и кафе пока открыты не будут. Дата их открытия также неизвестна.

Что касается общественного питания, для этой профессии нет ничего хуже, чем вновь открыться в спешке. Это будет худший метод в этом вопросе, - уверяет Бруно Ле Мэр

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции открылся McDonald's. Заведение возобновило работу после того, как ранее было закрыто в связи с карантином. Машины съехались к ресторану в 21:30, людям пришлось ждать по три часа, чтобы получить заказ.

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