Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Горбачев назвал виновных в развале СССР

Комментариев: 2
Бывший глава государства считает, что перестройка сорвалась из-за членов ГКЧП и тех, кто воспользовался путчем.
Михаил Горбачев
Михаил Горбачев
Getty Images

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что в срыве перестройки и развале Союза виноваты путчисты из Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП). Об этом он сказал в интервью РИА Новости, опубликованном в четверг, 23 апреля.

По его словам, перестройка сорвалась из-за действий членов Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП), а также тех, кто воспользовался событиями августовского путча 1991 года для развала СССР.

По словам Горбачева, какого-то "расписания" преобразований не было, однако он и его команда знали, в каком направлении следует двигаться.

Он добавил, что перестройка позволила за несколько лет изменить состояние общества. По его словам, в этот период люди в стране "пришли в движение", перестали бояться и стали говорить о наболевшем.

При этом последний советский лидер признал, что реформы шли трудно и в ходе их осуществления были допущены ошибки. Он также отметил, что не жалеет о перестройке, поскольку в то время невозможно было жить как прежде.

Ранее Кorrespondent напоминал события августовских дней 1991 года, когда в Москве произошел путч ГКЧП.

Напомним, по словам Горбачева, августовский путч был преступной авантюрой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СССР, Горбачев, Михаил Горбачев, перестройка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
trgvm1    23.04.2020, 16:04
Оценка:  0
trgvm1
ГАРБАТЫЙ ВСЕ ПРОСРАЛ ТИ СО СВОЕЙ РАИСОЙ
Kostos    23.04.2020, 16:00
Оценка:  0
Kostos
Совкодрочерные лузеры всполошились, какжытак мы просрали фсьо, что только можно просрать?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь