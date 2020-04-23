Горбачев назвал виновных в развале СССР

Бывший глава государства считает, что перестройка сорвалась из-за членов ГКЧП и тех, кто воспользовался путчем.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что в срыве перестройки и развале Союза виноваты путчисты из Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП). Об этом он сказал в интервью РИА Новости, опубликованном в четверг, 23 апреля.

По его словам, перестройка сорвалась из-за действий членов Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП), а также тех, кто воспользовался событиями августовского путча 1991 года для развала СССР.

По словам Горбачева, какого-то "расписания" преобразований не было, однако он и его команда знали, в каком направлении следует двигаться.

Он добавил, что перестройка позволила за несколько лет изменить состояние общества. По его словам, в этот период люди в стране "пришли в движение", перестали бояться и стали говорить о наболевшем.

При этом последний советский лидер признал, что реформы шли трудно и в ходе их осуществления были допущены ошибки. Он также отметил, что не жалеет о перестройке, поскольку в то время невозможно было жить как прежде.

Ранее Кorrespondent напоминал события августовских дней 1991 года, когда в Москве произошел путч ГКЧП.

Напомним, по словам Горбачева, августовский путч был преступной авантюрой.

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