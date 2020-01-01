Иран ответил на приказ Трампа стрелять по кораблям

Накануне Трамп приказал американским военным открывать огонь по иранским катерам, если те представляют угрозу.

Иранские военные будут атаковать американские корабли в случае угрозы стране. Об этом заявил в четверг, 23 апреля, командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами, сообщает агентство Tasnim.

"Мы отдали распоряжение нашим ВМС. Если военное судно или подразделение США будет угрожать нашей безопасности, то оно будет атаковано", - заявил глава КСИР.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам на море.

Командующий КСИР добавил, что "Иран решительно настроен защищать национальную безопасность и водные границы".

"На каждый шаг будет дан быстрый и решительный ответ. Американцы уже испытали на себе в прошлом наши действия", - заявил он.

Напомним, 15 апреля пресс-служба Пятого флота ВМС США заявила, что военные катера КСИР совершали опасные маневры вблизи нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе. В сообщении говорится, что некоторые иранские корабли подходили к судам на расстояние до девяти метров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet