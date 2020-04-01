Врачи назвали новое осложнение от COVID

По мнению одного из специалистов, кровяные сгустки могут вызывать респираторную недостаточность у больных.

У инфицированных коронавирусом может нарушаться свертываемость крови, из-за чего возможно появлениие тромбов, сообщает MedicalXpress.

Некоторые доктора говорят, что это осложнение влияет на дыхательные функции, поражая легкие.

По мнению специалиста медицинского комплекса Бет-Изрейел в Нью-Йорке Хумана Пура, случаи респираторной недостаточности у больных COVID-19 могут быть вызваны именно появлением кровяных сгустков.

Доктор Жанна Марраццо из Университета Алабамы, в свою очередь, полагает, что это осложнение может быть связано с таким симптомом коронавирусной инфекции, как резкая потеря обоняния.

При этом медики предупреждают, что попытки лечить тромбоз при COVID-19 могут навредить, поскольку люди с высоким уровнем фермента плазмина, расщепляющего тромбы, тяжелее переносят инфекцию.

Профессор Хонг-Лонг Джи из Университета Техаса заявил, что плазмин помогает вирусным частицам проникать в клетки организма.

Ранее ученые заявили о новых симптомах коронавируса - это неврологические симптомы

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