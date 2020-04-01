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Врачи назвали новое осложнение от COVID

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По мнению одного из специалистов, кровяные сгустки могут вызывать респираторную недостаточность у больных.
Специалисты назвали новым осложнением тромбы в крови
Специалисты назвали новым осложнением тромбы в крови
Getty
 
У инфицированных коронавирусом может нарушаться свертываемость крови, из-за чего возможно появлениие тромбов, сообщает MedicalXpress.
 
Некоторые доктора говорят, что это осложнение влияет на дыхательные функции, поражая легкие. 
 
По мнению специалиста медицинского комплекса Бет-Изрейел в Нью-Йорке Хумана Пура, случаи респираторной недостаточности у больных COVID-19 могут быть вызваны именно появлением кровяных сгустков.
 
Доктор Жанна Марраццо из Университета Алабамы, в свою очередь, полагает, что это осложнение может быть связано с таким симптомом коронавирусной инфекции, как резкая потеря обоняния.
 
При этом медики предупреждают, что попытки лечить тромбоз при COVID-19 могут навредить, поскольку люди с высоким уровнем фермента плазмина, расщепляющего тромбы, тяжелее переносят инфекцию. 
 
Профессор Хонг-Лонг Джи из Университета Техаса заявил, что плазмин помогает вирусным частицам проникать в клетки организма.
 
Ранее ученые заявили о новых симптомах коронавируса - это неврологические симптомы.
 
Также были названы ключевые симптомы при заболевании коронавирусом.

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Теги: инфекция, врачи, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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