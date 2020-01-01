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Почти половина жертв COVID в Европе выпала на учреждения соцопеки

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До 50% тех, кто умер от COVID-19 в Европе, находились в учреждениях социальной опеки долгосрочного пребывания.
Особенно в учреждениях соцопеки много человек заразились в Испании
Особенно в учреждениях соцопеки много человек заразились в Испании
 
Почти 50% от всех летальных исходов от COVID-19 в Европе пришлась на учреждения социальной опеки, о чем заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет ВВС.
 
"По оценкам из стран Европейского региона, до 50% тех, кто умер от COVID-19 находились в учреждениях социальной опеки долгосрочного пребывания. Это невероятная человеческая трагедия", - заявил Клюге.
 
По его словам, ситуация в таких заведениях вызывает большую обеспокоенность.
 
В ряде европейских стран вспышка коронавируса в учреждениях социальной опеки, в частности в домах престарелых, стала большим вызовом. Особенно речь идет об Италии, Испании, Франции, Бельгии.
 
По предварительным оценкам, в Испании в учреждениях социальной опеки от коронавируса умерли более 11 600 человек.
 
В то же время сообщалось, что ряд стран Европы отменяют часть ограничений из-за пандемии.
 
Напомним, число зараженных COVID в Европе превысило миллион человек.

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Теги: Европа, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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