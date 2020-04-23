У сбежавшего из Северной Кореи мужчины обнаружили COVID-19 - СМИ

Этот доказывает, что коронавирус распространился и в Северной Корее, хотя официально Пхеньян это отрицает.

У жителя Северной Кореи, которого при попытке пересечь границу подстрелили китайские пограничники, выявили коронавирус. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщет Daily Mail.

Отмечается, что 20 апреля мужчина попытался пересечь реку Туманную, которая отделяет Китай от КНДР, однако его ранили. В больнице перебежчика протестировали на коронавирус, результат оказался положительным. В настоящий момент он находится на карантине.

Издание отмечает, что этот случай - доказательство того, что Северная Корея столкнулась со вспышкой коронавируса, хотя официально Пхеньян отрицает наличие в стране каких-либо случаев заражения. Кроме того, издание приводит данные анонимных источников, согласно которым, в КНДР с января по февраль текущего года погибли 180 солдат с коронавирусом. Подтверждения этой информации нет.

В конце марта сообщалось, что Северная Корея, ранее отрицавшая наличие у себя зараженных коронавирусом, тайно попросила о помощи в борьбе с пандемией. Отмечалось, что Пхеньян обратился к международному сообществу с просьбой протестировать больше людей на наличие инфекции. Источники подчеркивали, что система здравоохранения КНДР слишком слаба, чтобы противостоять пандемии.

В начале февраля Северная Корея запретила новым иностранным дипломатам въезд и выезд из-за коронавируса. Там пояснили, что это одна из мер, принятых Пхеньяном в целях предотвращения эпидемии. А еще в январе Северная Корея закрыла границы для туристов.

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