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Изобретатель масок N95 вернулся с пенсии для их усовершенствования

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Сейчас ученый вместе со своей командой исследует возможность стерилизации масок для их повторного исследования.
Маска N95
Маска N95
medvestnik.ru

Американский инженер тайваньского происхождения Питер Цай, который изобрел востребованных ныне защитные маски N95, вернулся с пенсии на работу, чтобы помочь в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Международное радио Тайваня.

Отмечается, что изобретатель присоединился к исследованиям методов стерилизации масок в целях их возможного повторного использования в условиях огромного спроса и дефицита.

68-летний ученый окончил Тайбэйский технологический университет, а затем долгие годы работал в США. В 1992 году он возглавил исследовательскую группу при Университете штата Теннесси, разработавшую технологию электростатической фильтрации, которая стала использоваться в масках N95.

Эти респираторные приспособления создавались главным образом для промышленного использования, но впоследствии нашли применение и в сфере здравоохранения, эффективно защищая не только от 95% мельчайших вредных частиц размером до 0,3 микрона, но и от различных бактерий и вирусов.

В 2018 году профессор Цай усовершенствовал маски, сделав их более тонкими и удобными для дыхания. В 2019 году он ушел на пенсию, однако сейчас решил вернуться к работе и вместе с коллективом проекта N95DECON, состоящим из волонтеров, ученых, врачей и инженеров, разрабатывает способы дезинфекции и повторного использования масок. Результаты своей работы группа публикует онлайн.

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Ранее в ВОЗ назвали, что лучше всего защищает от коронавируса. Сообщалось, что если не соблюдать дистанцию и не мыть руки, то человек заболеет даже при использовании маски.

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Теги: изобретение, пенсия, маски, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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