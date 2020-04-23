В России создали защитный шлем от коронавируса
В российском Волгограде ученые разработали многофункциональный шлем Венец-34, который поможет защитить людей от вирусов. Шлем подойдет медицинским работникам, которые сражаются с COVID-19, пишут российские СМИ.
О создании шлема сообщили в Волгоградском государственном медуниверситете.
Отмечается, что устройство начали проектировать в сентябре прошлого года для людей, страдающих аллергией от пыльцы растений и пыли. Однако из-за пандемии коронавируса ученые изменили свои первоначальные планы и начали работать над тем, чтобы Венец-34 защищал своего хозяина от вирусов.
Весит шлем полтора килограмма. Он имеет фильтр для очистки воздуха и вентилятор. В устройство можно добавить специальные блоки, которые будут поставлять его носителю очищенный фильтрованный воздух.
Разработчики считают, что их устройство могут использовать врачи и медсестры, которые лечат пациентов от коронавируса.
Сейчас специалисты хотят на Венец-34 получить патент.
Ранее сообщалось, что ученые нашли антитела, нейтрализующие коронавирус. Выявленные южнокорейскими учеными 38 антител могут быть применены для лечения заразившихся COVID-19.
Напомним, что в Китае заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса. Испытания успешно прошли на мышах, крысах и обезьянах.
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