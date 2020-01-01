Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Няня развращала детей на видео

Комментариев: 0
Женщина считала себя порноактрисой и записывала ролики сексуального характера рядом с детьми.
Женщина снимала детей для порно
Женщина снимала детей для порно
Escambia County Jail

Полиция штата Флориды, США, задержала 27-летнюю Николь Уолтер, которую обвиняют в сексуальном надругательстве над детьми. Об этом, в четверг, 23 апреля, сообщает Daily Star.

Женщина нанималась няней к маленьким детям. Затем, Уолтер снимала с ввереными ей детьми порноролики. Как рассказывает полиция, женщина загружала видео на порнографические сайты. 

Уолтер обвинили в развращении двух девочек, которые рассказали о непристойном поведении няни.

Во время обыска выяснилось, что женщина хранит детскую порнографию. Кроме того, она оказала сопротивление при аресте.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области сотрудники киберполиции разоблачили 42-летнюю жительницу города Вольногорск, которая занималась изготовлением и распространением в Интернете детской порнографии. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Флорида, порносайты, полиция, растление детей, насилие, няня, растление малолетних, растление несовершеннолетних, порноактриса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь