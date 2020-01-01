Няня развращала детей на видео

Женщина считала себя порноактрисой и записывала ролики сексуального характера рядом с детьми.

Полиция штата Флориды, США, задержала 27-летнюю Николь Уолтер, которую обвиняют в сексуальном надругательстве над детьми. Об этом, в четверг, 23 апреля, сообщает Daily Star.

Женщина нанималась няней к маленьким детям. Затем, Уолтер снимала с ввереными ей детьми порноролики. Как рассказывает полиция, женщина загружала видео на порнографические сайты.

Уолтер обвинили в развращении двух девочек, которые рассказали о непристойном поведении няни.

Во время обыска выяснилось, что женщина хранит детскую порнографию. Кроме того, она оказала сопротивление при аресте.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области сотрудники киберполиции разоблачили 42-летнюю жительницу города Вольногорск, которая занималась изготовлением и распространением в Интернете детской порнографии.

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