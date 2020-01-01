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Число жертв COVID-19 превысило 190 тысяч человек

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За прошедшие сутки число летальных смертей от коронавирусной инфекции нового типа увеличилось на 7154.
Число погибших от коронавируса - растет
Число погибших от коронавируса - растет

В мире зафиксировано 190 490 смертей от коронавирусной инфекции. Об этом, в четверг, 23 апреля, сообщает сайт Worldometers, который ведет статистику по COVID-19.

Больше всего смертей зафиксировали в США. Там от коронавируса скончались 49,769 человек, на втором месте Италия - 25,549 смертей, на третьем - Испания. Там от инфекции умерли 22,157 человек. Кроме того, большое количество погибших во Франции - 21,856 и Великобритании - 18,738 человек.

Кроме того, в мире зафиксировано уже более 2,7 миллионов зараженных коронавирусом. Из них - почти 60 тысяч человек находятся в тяжелом состоянии.

Выздороветь с начала пандемии удалось более 745 тысяч пациентов.

В декабре 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

 

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Теги: смерть, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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